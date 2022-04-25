趕在盛夏酷暑前，行政院宣布全台班班有冷氣政策正式啟動。（林和生攝）

時節進入盛夏，行政院長蘇貞昌選在25日前往屏東市鶴聲國小，出席「班班有冷氣」啟動儀式，並宣布全台22縣市中小學即刻起同步啟用，更強調後續每年冷氣電費及維護費用，亦由中央負擔，為國家未來主人翁提供更好的學習環境。

蘇貞昌致詞時表示，現是4月，屏東溫度已來到32度，到了5、6月午後天氣將更為炎熱，孩子在教室裡一邊上課、同時忍受悶熱，政府數十年來希望做到「班班裝冷氣」，但礙於種種困難一直無法實現；困難之處不僅是購置冷氣機需要經費，整體電路亦需全部改善，否則將發生跳電情形。

蔡政府2020年7月下定決心，投入323億經費，宣布推動這政策，經過一年半來跨部會努力，已為全台3400多所中小學、裝設18萬4000臺冷氣，並改善所有電路，且增設電力管理儀表板系統。

蘇貞昌說，希望從今天起，讓國家未來主人翁能感受政府努力改善學習環境的決心與用心，更為國家實踐「窮不要窮教育，苦不要苦孩子」的真心誠意。

當宣布儀式啟動那一刻，全台連線各學校同步開冷氣，在教室裡的學生直呼「好涼阿」、「以後夏天不用再揮汗上課」。

屏東縣長潘孟安也有感而發地說，為替南北狹長的屏東各學校裝設冷氣就工程浩大，不僅受限於經費與交通，施工發包難度更高，所幸在中央與地方協力，裝設冷氣機的德政不論都市或偏鄉，都順利完成，這也宣告台灣教育邁入另一個新里程。

立委周春米則說，為全台超過3000間國中小學裝設冷氣，中央動用超過2300組工班，克服區域限制，完成了當時眾人口中「不可能的任務」，未來學生再也不用滿身大汗，可以開心且舒適的迎接炎熱夏季。