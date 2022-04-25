（台新夢想家於台新人壽主題周收下關鍵勝利，晉級季後賽，並在中場遊戲時，邀請台新人壽董事長蔡康（中）進行活動頒獎。圖／台新金控提供） 國內最受矚目的職業籃球聯盟P. LEAGUE+，人氣話題持續發燒不斷，隨著例行賽即將邁入尾聲，各隊競逐白熱化，台新銀行冠名贊助的「福爾摩沙台新夢想家」23及24日拿下二連勝佳績，確保連續兩年晉級季後挑戰賽，有望再度挑戰冠軍，拿下台灣職籃第一。 這次賽事也是台新夢想家台新人壽主題周，全場發放「全新為你」應援摺扇，更在兩天的中場活動中，由台新人壽贈送新賽季夢想家主場季票給幸運的球迷，讓台中主場再度擠滿觀眾，有望寫下全年賽季主場滿座率100％的新紀錄。 台新人壽董事長蔡康表示，台新人壽很榮幸能與台新夢想家共同為國內職籃發展而努力，台新人壽與台新夢想家有著相同的經營理念，除重視團隊合作外，更保持著良好優質的企業形象。台新人壽以保險為本，致力為台灣社會發揮保障功能，發展攻守俱備、創新多元的產品服務，讓客戶無後顧之憂，勇於實踐夢想、創造圓滿的人生。 台新人壽支持球隊之餘，也積極從事社會參與、提倡志工服務，這次主題周更邀請在地的伊甸社會福利基金會、臺灣陽光婦女協會、張秀菊社會褔利慈善事業基金會等三家慈善公益團體青少年到場觀賽，並由台新人壽臺中地區的主管與壽險顧問們擔任志工，陪伴青少年一同感受球員在場上拚搏、堅持認真的精神。 蔡康指出，台新人壽長期支持「台新青少年基金會」培育青少年志工，更希望藉由運動賽事激勵青少年勇於自我實現。期許下一代在良好的職籃風氣帶領下能深受激勵，築夢踏實，堅持不懈，認真付出，為自己及社會創造更美好的將來。 熱愛籃球的台新人壽總經理邢益華強調，台新人壽除了是勇敢作夢的夢想家最強健的後盾，對於民眾個人保險、家庭保險和財務保障承諾之需求也力挺到底。針對這次賽事已籌備許久，特別為主場球迷安排一系列球場互動遊戲，為滿足廣大球迷實現心中的夢想清單，更在兩天中場活動中，送出由台新人壽贊助的新賽季主場季票、夢想家周邊商品給幸運的球迷，獲得全場觀眾熱烈迴響。 此外為關心民眾的健康安全，台新人壽還精心準備2,000個台新人壽與夢想家聯名口罩，並呼籲民眾出門或在家都要做好防疫工作。邢益華說，未來台新人壽將秉持保障的核心價值，持續為民眾建構風險防護網。 台新銀行總經理暨台新夢想家榮譽領隊尚瑞強也表示，台新邁向30周年，從社會到永續發展，皆不遺餘力灌注資源。未來台新將延續給釣竿、教釣魚的理念，繼續支持南投空手道隊、HBL、女子路跑、女子高爾夫、台新夢想家等體育好手，扎根國內運動，提供選手們充足的養分，讓選手持續追求卓越、為台灣爭光。 為歡慶台新夢想家拿下季後挑戰賽資格，尚瑞強指出，台新銀行除提供主場賽事購票刷台新信用卡享9.5折優惠外，未來也將於中場活動及Richart Life App中發放台新Point給球迷，同時號召全台「新粉」親臨球場或透過轉播來為台新夢想家加油。同時提醒球迷，欣賞精彩球賽同時，務必要遵循防疫規範，確實做好防疫工作。