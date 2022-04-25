「班班有冷氣」計畫正式啟動，中小學師生可以舒服上課。教育部、經濟等單位，花了將近2年時間，完成全國3300多所中小學的電力改善及裝設18.4萬台冷氣後，今天起班班有冷氣吹。教育部長潘文忠還表示，學生吹冷氣的費用，中央全額負擔。

2020年7月7日，行政院長蘇貞昌宣布全國中小學「班班有冷氣」政策，中央投入323億元，在2年內要讓全台灣的孩子，到校上課都有冷氣吹，在最舒適的環境中安心學習。

之後，教育部、經濟部、工程會、主計總處等相關部會及台電公司通力合作，在1年多時間，完成全國超過3300間中小學的電力改善，及安裝18.4萬台冷氣，今天在屏東縣鶴聲國舉行「班班有冷氣」啟動儀式，宣台灣學子即日起可以在舒適、涼爽的教室中上課。｜

在今天啟動儀式中，除了蘇貞昌、潘文忠、經濟部長王美花、工程會主委吳澤成及台電董事長曾文生等人均出席，他們共同以班級卡、遙控器來啟動冷氣，並與22縣市線上連線，同步開啟連線教室的冷氣，為全國中小學夏季冷氣使用開啟序曲。

蘇貞昌表示，現在4月的屏東白天高溫已達32度，到了5、6月，天氣炎熱程度可想而知，在高溫的教室裡面上課很辛苦，「我們都嚐過」。過去幾十年來各界一直爭取在中小學教師內裝冷氣，但實在太困難，所以做不到。

蘇貞昌進一步指出，這次政府下定決心，整合了跨部會及業界的力量，花了1年多時間，將過去幾十年做不到的事，現在如期、如質做到，今天正式啟動「班班有冷氣」，讓中小學生上課真舒適。