大陸證監會會副主席方星海21日在博鰲亞洲論壇2022年年會期間，就中概股下跌、新股破發、註冊制改革、資本市場對外開放等市場關注話題發表最新觀點。他表示最近有些IPO專案跌破發行價，不是IPO太多，而是定價要更合適，讓市場認可，定價能力要進一步提升，中概股下跌的因素有很多，中美審計監管是問題的核心。目前，中美的談判進展非常順利，有信心相關不確定性很快就會消除。

另外對於《期貨法》確定施行時間後證監會近期工作，根據《證券時報》引述方星海說，，在《期貨法》實施之前，證監會將按規定在接下來3個月時間內把期貨法諸多細則一一落地。例如針對期貨品種如何實行註冊制，證監會將發布相關辦法。

方星海更強調，大陸將持續擴大高水準對外開放。他認為資本市場的對外開放無外乎就是「引進來」和「走出去」，並主要在於兩方面。一方面是把外資引進來，投資到大陸股市和期貨、債券市場上。另一方面是把那些領先外資金融機構或是券商基金管理公司引進到國內市場進行更好的服務。