為支持企業依法依規赴境外上市，提高過程保密和檔案管理與跨境監管合作，大陸證監會等多個單位發布《關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定(徵求意見稿)》。例如大陸證監會方面表示，此次刪除原《規定》有關「現場檢查應以我國監管機構為主進行，或者依賴我國監管機構的檢查結果」表述，更體現大陸監管部門對跨境審計監管合作的開放態度。

據大陸央視財經報導，針對近年來境外發行上市相關新情況、新問題，本次修訂擬主要對原規定作出多項，包含完善法律依據、調整適用範圍、明確企業資訊安全責任以及完善跨境監管合作安排。

被問到此次發布修訂《規定》對促進境外上市的意義？大陸證監會說明，將堅定支援企業根據自身意願自主選擇上市地。該《規定》修訂目的在進一步加強境內企業境外發行上市相關保密和檔案管理工作，明確上市公司資訊安全責任，維護國家資訊安全，減少不必要的涉密敏感資訊進入工作底稿，提高跨境監管合作的效率，也體現統籌開放與安全的理念，將促進大陸境內企業赴境外發行證券和上市活動有序展開。