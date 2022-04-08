大甲鎮瀾宮配合中央防疫中心規定，今天凡進廟參拜及隨媽祖進香的信眾，一定要配帶疫苗3ok識別證。（陳世宗攝）

大甲媽祖遶境今天深夜起駕 顏清標：全面配合防疫規定

大甲鎮瀾宮提供「疫苗３OK」識別證，信眾趕在進香前到服務檯登記領取。（陳世宗攝）

衛生局派出「行動防疫車」到今天下午1點至3點，在大甲區公所開設行動接種站；提供莫德納等三種疫苗免預約、隨到隨打，民眾施打踴躍。（陳世宗攝）

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，將於今天深夜11時起駕！因國內疫情持續延燒，鎮瀾宮董事長顏清標呼籲參與進香的信眾，必須打滿3劑的疫苗，沿途禁止「鑽轎腳」等防疫規定。副董事長鄭銘坤強調，截至上午民眾到鎮瀾宮辦理兌換疫苗3ok識別證已達10萬張，今天入廟參拜都必須配帶3ok識別證方能進入。

大甲媽遶境行程長達9天8夜，將經台中、彰化、雲林及嘉義4縣市共170間宮廟，全程約340公里；9日駐駕彰化市南瑤宮，10日西螺鎮福興宮，11、12日新港鄉奉天宮，13日西螺鎮福興宮，14日北斗鎮奠安宮，15日彰化市天后宮，16日駐駕清水區朝興宮，17日晚間回駕鎮瀾宮安座。

大甲鎮瀾宮配合中央防疫中心規定，今天凡進廟參拜及隨媽祖進香的信眾，一定要配帶疫苗3ok識別證，如果未帶識別證不得入廟參拜；廟方並派服務人員於鎮瀾宮的每個前、後門加強管制及檢查，以防防疫出現破口。

顏清標強調，感謝沿途供應點心攤的民眾，每年都準備得這麼豐盛，但今年也還是要有餐盒一個個給，信眾不要邊走邊吃比較安全要全程配戴口罩。鎮瀾宮拜託沿途所有宮廟遶境期間禁止鑽轎腳；他自己也「以身作則」，只要神轎經過顏家或服務處等，相關人員全部不能鑽轎腳，也請大家配合。