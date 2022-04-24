新北受疫情衝擊共100校63園停課 占比11％ 16:362022/04/24 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市教育局表示，新北停課依教育部最新「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情暫停新北市停課標準從健康、經濟與學習三大思維做好彈性應變機制。(新北市衛生局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北今新增1731例，受影響學校新增9校13園，25日預計有41校18園復課，經統計受影響校數為100校63園，新北市共有340校1127園，統計受影響校園約占全市學校及幼兒園的11.11％。 新北市教育局表示，新北停課依教育部最新「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情暫停實體課程實施標準」辦理，並將從健康、經濟與學習三大思維做好彈性應變機制，另進一步落實快速匡列、校內防疫及環境清消，並做好師生居家照護關懷。 屏縣＋40足跡曝 多家市場上榜 5歲以下染疫已24例 新北＋1731 板橋區居隔、居家照護人數最多 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #停課 #校園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市單日確診破千 今增1027例 4區逾百人染疫 15:502022/04/24 生活 嘉縣＋16 太保恐怖工廠陽性率逾7成4 15:052022/04/24 生活 嘉義市暴增17例確診 9人無症狀、輕症 11:312022/04/24 生活 黃珊珊示警很快全北市停課 柯文哲：今天想必會破5千例 11:382022/04/24 生活 本土兩天近萬例 今增5092 三縣市單日確診破千 13:502022/04/24 生活 連9天破千 醫示警1族群高風險：死神快出手了 13:002022/04/24 生活 南投縣將啟動居家照護 直擊接種站人潮高達2100多人 15:292022/04/24 生活 台東縣＋29公布13處足跡 小吃部、羽球館、診所入列 16:442022/04/24 生活 疫情下的金門馬 700人清晨濃霧中起跑 07:422022/04/24 生活 法傳系統大塞車 柯文哲曝情況嚴重：北市自主應變處理 11:282022/04/24 生活 疫情延燒家庭擔憂升溫 家長：照護應對資訊不夠透明 12:592022/04/24 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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