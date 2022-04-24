新北今新增1731例，受影響學校新增9校13園，25日預計有41校18園復課，經統計受影響校數為100校63園，新北市共有340校1127園，統計受影響校園約占全市學校及幼兒園的11.11％。

新北市教育局表示，新北停課依教育部最新「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情暫停實體課程實施標準」辦理，並將從健康、經濟與學習三大思維做好彈性應變機制，另進一步落實快速匡列、校內防疫及環境清消，並做好師生居家照護關懷。