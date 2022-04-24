新冠肺炎疫情持續，因應12歲以下學生在居家隔離期間無法生活自理，需要家長陪同照顧。台北市教育局公布，6到12歲國小學童居隔有兩種選擇，「陪同居家隔離」為家長一起隔離及解隔，若選擇「在家照顧不接觸」，家長外出也不會受到限制。

教育局表示，北市推出12歲以下兒童居家隔離家長陪同照顧方案，0到6歲學齡前幼童，必須由一個家長陪同居家隔離，家長會收到居家隔離通知書，和學生一起進行隔離及解隔。

教育局說，6到12歲國小學童有兩個多元選擇，第一個選擇為「陪同居家隔離」，家長（或照顧者）陪同照顧，家長（或照顧者）會收到居家隔離通知書，和學生一起隔離及解隔。

教育局指出，第二個選擇則是「在家照顧不接觸」，若家裡有一人一室的獨立空間，學生自己在房間隔離，家長（或照顧者）可以選擇由輪流陪伴，如此不用指定一個居家隔離者，家長（或照顧者）外出也不會受到限制。

教育局說，為了共同努力對抗新冠肺炎疫情，學校人員目前亦協助進行校內確診者初步疫調作業，呼籲家長能協助配合提供相關資訊以利造冊，後續提供健康中心進行確診者及親密接觸者的匡列。

此外，教育局也提醒學生儘量避免至人潮擁擠處群聚並隨時配戴口罩，以維護自身及家人健康，教育局亦將視疫情狀況滾動式調整相關防疫措施，希冀親師生皆能共同為防疫努力。