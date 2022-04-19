國道1號南下73.5公里處、楊梅交流道路段今（19日）上午8時許發生2車追撞，據了解，一輛小貨車與自小客車因不明原因發生車禍，占用外側2線，警消獲報後已趕赴現場處理，目前後方車流回堵5公里，路段時速成紫爆，詳細事故待進一步釐清。

又紫爆！國1湖口到竹北時速19公里 這些路段恐塞到下午
清明收假國5北上時速不到40公里 下午注意11路段
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