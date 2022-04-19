用路人注意！國1南下楊梅段2車追撞 紫爆回堵5公里 08:492022/04/19 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國到1號南下楊梅路段19日上午8時許發生2車追撞，時速成紫爆，後方車流回堵5公里。（翻攝自高公局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下73.5公里處、楊梅交流道路段今（19日）上午8時許發生2車追撞，據了解，一輛小貨車與自小客車因不明原因發生車禍，占用外側2線，警消獲報後已趕赴現場處理，目前後方車流回堵5公里，路段時速成紫爆，詳細事故待進一步釐清。 又紫爆！國1湖口到竹北時速19公里 這些路段恐塞到下午 清明收假國5北上時速不到40公里 下午注意11路段 #國1 #楊梅 #南下 #即時路況 #國道車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連假第2日依舊塞！ 國道上午3起小客車追撞 13:062022/04/03 生活 轎車鬼切外線車道 秒害2機車摔成團 影片曝光網怒炸 13:322022/04/14 社會 國1北上汐五高架小客車火燒車 4人狂奔逃出 14:372022/04/03 社會 國3古坑交流道交通亂象有解 高公局拍板設側車道 18:192022/04/07 生活 連假最後一天！各地預估將湧車潮 易壅塞路段一次看 11:062022/04/05 生活 清明連假第3天 國道注意13壅塞路段 10:082022/04/04 生活 回台北親眼看到這一幕 黃暐瀚：嚇死 19:012022/04/03 政治 楊梅交流道易回堵 地方爭取開便道 04:102022/04/06 地方新聞 連假天氣轉好！今日出遊返程及返工車潮將湧現 10:062022/04/04 生活 連假第2日出遊車潮將湧現 省道15路段易塞 12:142022/04/03 生活 收假日狀況多！國1北上15分鐘內3件追撞車禍 12:272022/04/05 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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