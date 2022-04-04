清明連假第3天，高公局預估今天交通量為118百萬車公里，國道1號苗栗-湖口等13路段恐車多壅塞。

交通部高速公路局今天發出新聞稿表示，目前國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為9.0百萬車公里，預估今天交通量為118百萬車公里。

高公局預估，今天上午重點壅塞路段，將出現在國1北向圓山-大華系統；國5北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

下午將出現在國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3關西-大溪、大山-香山、苑裡-後龍、龍井-沙鹿、草屯-霧峰、竹山-中興；國5宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰等路段。

高公局建議，西部國道南部地區用路人於早上9時前出發，中部地區用路人於中午12時前出發；國5北向用路人建議於早上9時前出發。

高公局說，今天相關疏導措施包括早上7時到晚間7時封閉國1虎尾北向入口及國3名間雙向入口、早上7時到隔天凌晨0時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、下午2時到晚間9時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制、單一費率、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。（編輯：唐聲揚）1110404