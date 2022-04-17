苗栗衛生局今天公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府17日公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布17日確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗17日確診者相關足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府17日下午公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗衛生局公布確診者相關足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天17日新增確診5例，確診足跡多在苗栗市、頭份市與竹南鎮等鄉鎮市鬧區，因應社區確診足跡眾多，苗栗衛生局持續協調大千醫院及為恭醫院，今天下午2點30分至晚上6點30分，開設社區篩檢站，呼籲與確診者足跡重疊的民眾來免費篩檢PCR。

縣府指出，今天確診第1例為案（34167）居住苗栗市、男性28歲，在新竹市工作，因平日搭乘火車通勤近日有症狀，4月16日自行到大千醫院進行採檢後陽性確診。

第2例為案（34668）居住竹南鎮、女性54歲CT值17.1，為佳邦科技委外清潔公司員工，因有確診者場域足跡重疊，昨天晚上16日到重光醫院篩檢站採檢，17日凌晨2點通報確診。

第3例為案（34669）戶籍為獅潭鄉、男性44歲CT值未出，平時生活圈在桃園市，未有苗栗公共域場活動史，已轉出外縣市進行後續疫調。

第4例為(案34670）居住頭份市、男性30歲CT值16.8，任職頭份市奇星精密工業公司，平時住公司宿舍，假日會返新北市家中，因新北及苗栗疫情，加上近日有喉嚨痛、發燒自行購買快篩檢驗為陽性，並到慈祐醫院做PCR篩檢，昨天晚上10點通報確診。

第5例為(案34671）居住頭份市、男性44歲，為佳邦科技員工，因公司有發生疫情，自行到重光醫院篩檢站採檢，今凌晨2點通報確診。

苗栗縣府指出，確診者涉及公共場域的足跡已完成清消，疫調持續進行中。另昨天)慈祐、重光及大千醫院PCR採檢站共採檢209人，其中有2人為今天確診個案，其他207人陰性。

因應社區確診足跡眾多，衛生局持續協調醫院開設社區篩檢站，時間地點為4月17日下午2點30分至晚上6點30分，於大千醫院及為恭醫院急診室旁，呼籲與確診者足跡重疊的民眾來免費篩檢PCR。