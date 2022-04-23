今天本土再創新高！一口氣增加4126例確診，根據疾管署稍早更新的「全台最新確診地圖」中可見，今天確診累計破千的縣市再多一個，為花蓮縣，目前新北市、台北市、桃園市、基隆市、高雄市以及花蓮縣在地圖上都呈現暗紅色，其中新北市已經累計有8867人染疫，逼近萬人大關。

根據疾管署資料，2022年至今累計25737例本土，其中又以新北市8867例最多，接著依序是台北市4704例、桃園市3811例、基隆市1981例、高雄市1227例、花蓮縣1117例、台中市881例、宜蘭縣702例、新竹縣466例、台南市412例、屏東縣294例、新竹市269例、彰化縣216例、雲林縣205例、台東縣191例、苗栗縣161例、南投縣86例、嘉義縣75例、嘉義市44例、金門縣12例、連江縣10例、澎湖縣6例。

疫情狂燒，今天本土累計破千例的縣市再增1個，花蓮縣今增138例本土，累計達1117例，目前新北市、台北市、桃園市、基隆市、高雄市以及花蓮縣本土確診都破千，在地圖上呈現最嚴重的暗紅色。

而確診個案數仍少於百例的有6個縣市，分別是南投縣、嘉義縣、嘉義市、金門縣、連江縣與澎湖縣，目前這些縣市在地圖上都呈現淡橘色。