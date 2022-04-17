台江國家公園火警 雜草堆起火燃燒 黑煙蓋天

位於台南市的台江國家公園今（17日）上午發生火警，據了解，為一處雜草堆因不明原因突然起火燃燒，燃燒近50平方公尺，現場火勢冒出大量黑煙，遮蔽天際，自遠處即可見。消防局獲報後已趕往現場灌救，火勢已受控制且無人傷亡，詳細起火原因仍待進一步釐清。

據了解，該起火原因疑似為有不明人士燃放鞭炮所致，而台江國家公園內有多樣珍稀生態，此起火警是否會影響當地物種與生態，後續交由台江國家公園警察隊釐清。