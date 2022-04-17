影／台江國家公園火警 雜草堆起火燃燒 黑煙蓋天 12:262022/04/17 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台江國家公園17日上午發生火警，濃密黑煙竄上天際。（翻攝自臉書社團《爆料公社》） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台江國家公園火警 雜草堆起火燃燒 黑煙蓋天 位於台南市的台江國家公園今（17日）上午發生火警，據了解，為一處雜草堆因不明原因突然起火燃燒，燃燒近50平方公尺，現場火勢冒出大量黑煙，遮蔽天際，自遠處即可見。消防局獲報後已趕往現場灌救，火勢已受控制且無人傷亡，詳細起火原因仍待進一步釐清。 據了解，該起火原因疑似為有不明人士燃放鞭炮所致，而台江國家公園內有多樣珍稀生態，此起火警是否會影響當地物種與生態，後續交由台江國家公園警察隊釐清。 高雄鹽埕火災 濃煙衝天瀰漫附近街道 北投頂樓加蓋民宅火警 出動59警消5人獲救 #台江國家公園 #失火 #火災 #火警 #雜草 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃偉晉自曝泰國按摩險起生理反應 逼自己冷靜超痛苦 17:332022/04/16 娛樂 天九牌賭場躲大樓 高雄特勤破門喊「通通趴下」逮25人 15:432022/04/10 社會 天成真空省力搬運機 現場秀實力 04:102022/04/11 產業特刊 普丁「大殺器」上陣！ 軍事粉專一張最新現場照 台網友全傻眼 09:012022/04/12 政治 高雄前鎮科技產業園區14日現場徵才 釋近500個職缺 16:122022/04/12 財經 亞太食品 號召捐血挺醫護 04:102022/04/15 產業．科技 圓山捷運站外自行車被縱火 竟是男大生酒醉抽菸引燃 18:002022/04/10 社會 「電動式水帶捲收機」和「自走式水帶沖洗器」將成消防人員好幫手 14:122022/04/12 社會 影》紐約時報廣場傳巨大爆炸聲 大批觀光客拔腿狂奔 12:072022/04/11 國際 頭條揭密》俄莫斯科號遭炸毀沉沒 烏新版郵票詛咒成神奇預言 03:472022/04/15 政治 逛40特色攤位吃喝玩樂 臺北傳統市場節登場 04:102022/04/17 《旺來報》 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。