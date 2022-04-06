清明連假最後一天，家住南投縣的30歲洪姓男子騎乘機車出遊，沿著長龍路四段往一江橋方向行駛，疑似不明原因碰撞邊坡，經路過民眾發現報案，送醫搶救後於5日晚間宣告不治
。
警消5日下午4時許獲報，在太平區長龍路四段36公里處，赤崁頂附近有機車及男子倒臥在山溝內，請警消派員前往救護。
洪男經送往太平國軍總醫院護救，院方抽血無酒駕情事，但因男子嚴重顱內出血，手術後於昨晚9時50分仍傷重不治。
太平警方表示，山區路幅蜿蜒，加上近期天雨路滑，行車應注意限速，勿不當超車或超速，以維護用路人安全。
清明連假最後一天，家住南投縣的30歲洪姓男子騎乘機車出遊，沿著長龍路四段往一江橋方向行駛，疑似不明原因碰撞邊坡，經路過民眾發現報案，送醫搶救後於5日晚間宣告不治
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警消5日下午4時許獲報，在太平區長龍路四段36公里處，赤崁頂附近有機車及男子倒臥在山溝內，請警消派員前往救護。
洪男經送往太平國軍總醫院護救，院方抽血無酒駕情事，但因男子嚴重顱內出血，手術後於昨晚9時50分仍傷重不治。
太平警方表示，山區路幅蜿蜒，加上近期天雨路滑，行車應注意限速，勿不當超車或超速，以維護用路人安全。
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