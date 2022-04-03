龜山警方考量該家庭的狀況，親自護送林男返回新竹家中。（龜山警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市龜山派出所有員警2日到超商巡簽時，瞧見1名男子獨坐超商前吃零食果腹，直覺有異上前詢問，員警從外觀研判男子疑似身障者迷途，趕緊將人派返所並透過戶政系統確認身份，順利將人送返新竹家中。

龜山派出所所長馮理澤、警員黃翔麟2日執行巡邏勤務，有名萬壽路二段某超商店員表示，店內有名男子疑似需要協助，男子獨自坐在椅子上以零食果腹，身上沒有錢也沒有手機，僅有1張健保卡，面對員警詢問均不回應，員警研判是身障者走失。

員警先將人帶返所內，買熱騰騰地便當讓其充飢，同時調閱沿線監視器發現男子由桃園騎自行車往台北方向，再透過戶役政系統確認男子為居住在新竹縣的20歲林姓男子。警方趕緊聯繫其家人，林父說兒子從過年後失聯，而自己有眼疾才沒有報案協尋，也無法北上接小孩。

馮理澤了解該家庭處境後，考量該家庭的狀況調派警力，親自與警員梁尊翔護送林男回新竹，林父非常激動感謝員警熱心幫助他的家庭，所長提醒林父要在其子衣服繡上聯絡方式，以免日後再次發生類似情形。