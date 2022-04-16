桃園市范姓母子15日下午前往平鎮區環南路某銀行辦理匯款，行員關懷提問時發覺有異，立即反應給前來簽到的巡邏員警，經過員警及行員不斷的勸說，母子倆才恍然大悟自己陷入詐騙陷阱，事後感謝行員與員警幫她們守住積蓄。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住平鎮區的66歲范姓婦人，日前為添購新的傢俱，而在網路上隨機找尋店家，經過聯繫，店家謊稱將以市價不到1折的價格出售商品，婦人以為撿到便宜，不疑有他的前往銀行，準備好好的大肆採購。

於是婦人與兒子15日下午拿著存摺及印鑑跑到銀行準備匯款20萬元至對方指定帳號，但在填寫匯款單時，不斷的說電話，讓承辦的行員察覺有異，恰巧宋屋派出所巡邏員警前來簽到，行員趕緊請求警方協助，一起加入勸說母子倆的行列。

起初母子倆仍是深信不疑執意匯款，但在行員及員警的勸說之下，員警向婦人解釋詐騙集團利用「假購物」詐騙案例，且銀行也解釋歹徒是為了不讓被害人察覺，所以才會特別要求被害人在銀行打烊前夕前往匯款 ，讓被害人察覺遭詐後也無法止付，這時母子倆才了解自己是遇到詐騙，婦人也不斷的感謝行員及警方熱心的協助，才能幸運的保住積蓄。