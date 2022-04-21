桃園市政府警察局日前桃園分局偵查隊、埔子派出所傳出多人確診後，蘆竹分局南崁派出所20日晚間也傳出有名員警快篩陽性，經PCR採檢確診。

南崁派出所1名員警確診，派出所54人快篩皆陰性，全所緊急採取分流上班。對此衛生局回應，目前確診個案數多，系統尚未看到該個案，如有詳細情形下午會再公布。