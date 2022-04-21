蘆竹南崁派出所淪陷 1名員警PCR採檢確診 10:182022/04/21 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園蘆竹南崁派出所淪陷1名員警確診。（陳夢茹翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市政府警察局日前桃園分局偵查隊、埔子派出所傳出多人確診後，蘆竹分局南崁派出所20日晚間也傳出有名員警快篩陽性，經PCR採檢確診。 南崁派出所1名員警確診，派出所54人快篩皆陰性，全所緊急採取分流上班。對此衛生局回應，目前確診個案數多，系統尚未看到該個案，如有詳細情形下午會再公布。 夫酒駕害車主妻連坐罰6萬 法院判免罰 彰化縣農業處已2人確診 員工驚呼：一起吃個飯就中鏢 #南崁 #派出所 #1名 #員警 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 演唱會確診＋1 中市員警確診 派出所58人快篩出爐 10:232022/04/21 生活 北市停畢旅校外活動照辦 挨批雙標 04:102022/04/21 地方新聞 前台東縣長吳俊立昨天驚傳確診 09:452022/04/21 生活 台中監獄1管理員確診 員工及收容人急快篩監所大清消 08:112022/04/21 社會 聯醫副總院長確診10人居隔 開會官員、議員皆匡列 10:392022/04/21 生活 非因公確診、隔離 雇主可不給薪 04:102022/04/21 財經要聞 1分鐘讀財經》勞工注意：確診隔離給不給薪？ 最大關鍵曝光 08:242022/04/21 財經 周玉蔻確診「這些人」3天內才剛受訪 李秉穎、卓榮泰全入列 09:542022/04/21 政治 疫情還在低點！黃珊珊預告：全台每5人恐1人確診 07:082022/04/21 生活 品觀點│因應居家照護上路 高市勞工局先期規劃移工確診照護分流措施 10:502022/04/21 生活 與確診聯醫院長接觸半小時！北市議員郭昭巖自主居隔 09:582022/04/21 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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