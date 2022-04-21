旗山警方攔查可疑人士，警員遭衝撞。高雄市政府警察局長黃明昭到醫院探視。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市旗山區21日下午3時許傳出槍聲。當時旗山警分局兩名警員在執勤時，發現一名毒品調驗人口駕車正在停等紅燈，警員立即上前攔查。未料車上的52歲劉姓駕駛非但不加理會，還開車衝撞警員，警員朝輪胎射擊了3槍，但劉嫌仍逃脫。受傷警員幸無大礙。

建國派出所警員袁禎懋、黃巧玲21日下午3時20分許在旗山區中學路發現這名可疑的劉姓男子，但劉男見狀不但拒檢，甚至駕車衝撞黃姓員警，造成黃員右側骶骨及左側恥骨輕微骨折。

劉嫌隨後更加速往里港、大洲方向逃逸，另一名袁姓員警見狀立即下車，因情況急迫朝該車輪胎部位射擊3槍，用槍時機符合警械使用條例規定，最後仍被劉嫌逃逸。

警方在案發後立即組成專案小組，兵分多路追查，並調閱沿線上百支監視器畫面，逐過濾分析，目前已尋獲劉嫌棄置車輛，正積極追查劉嫌進一步下落。另對於受傷員警，高雄市政府警察局長黃明昭獲知訊息後，除肯定員警第一時間勇敢用槍外，下午更親自前往旗山醫院頒發慰問金，慰問受傷員警。

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