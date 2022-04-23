根據外媒報導，華盛頓驚傳槍擊案，造成3名成人重傷、一名青少年輕傷。由於案發地點位於西北區的康乃狄克大道（Connecticut Avenue）高級社區附近，鄰近多國大使館與學區，華盛頓警察局、秘勤局都出動支援。

🚨MPD is seeking the below person of interest in connection to the shooting in the 2900 block of Van Ness Street, NW. This individual is 23 year-old Raymond Spencer of Fairfax, Virginia. 🚨 pic.twitter.com/ziR0Vutw0p — DC Police Department (@DCPoliceDept) April 22, 2022

警方先前鎖定一名來自維吉尼亞州的23歲男子斯賓塞（Raymond Spencer），由於他在網路平台「4Chan」發布一連串有關學校槍擊案的貼文，該貼文表示他要向埃德蒙·伯克中學（Edmund Burke School）開火。

但華盛頓警察局局長康蒂（Robert Contee）指出，當警員抵達嫌犯家中時，發現嫌犯已自殺，現場發現六把槍支，包含長槍、手槍，並有多發彈藥，動機仍未知。康蒂補充，警方認為這名男子在他的公寓裡架起了一個帶有三腳架和步槍的「狙擊型裝置」，並隨機對走在下面的人開槍。

目前四名傷者，包含一名54歲的退休警員、一名30多歲的女子、一名60多歲的中彈女子和一名中彈的12歲女孩都沒有生命危險。有目擊者指出，他聽到約20聲槍響，現場非常混亂。

People being rushed to safety in Dc after shooting. 3 people shot in NW DC pic.twitter.com/InS9cCPtPc — Mark Boyle (@MarkBoyleTV) April 22, 2022

康蒂說，槍手已經在 4chan上發布了一段槍擊影片，不過警方仍在努力確定它是現場直播還是錄製之後上傳到網路。

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