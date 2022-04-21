新北市今天（21日）凌晨1時許，發生一起槍擊案件，1名25歲鄭姓男子被人發現在福和橋堤外停車場頭部中彈，被送往新店耕莘醫院急救，目前還在搶救當中，據了解，此案疑似與債務糾紛有關，嫌犯開槍後將人棄置堤外停車場，隨後往新店烏來方向逃逸，警方目前已逮捕一名嫌犯，據了解，兇嫌為陸軍特戰指揮部一名中士，隨後將帶回分局偵訊。

警方表示，該案起因為債務糾紛，兇嫌為28歲吳姓特戰中士，他與傷者約在台北市和平東路談判未果，兇嫌朝傷者頭部開槍，目前傷者頭部有兩處傷口，情況危急還在新店耕莘醫院搶救當中，而警方循線在烏來逮捕一名吳嫌，後續將帶回警局釐清案情。

陸軍航空特戰指揮部今（21）日表示，所屬特戰指揮部吳姓士官本日休假期間，遭警方以涉及民人槍擊案帶回訊問，全案由警方調查偵辦中。航特部將秉「毋枉毋縱」原則，全力配合警方偵辦，若確有不法，定將嚴懲不貸。