基隆一名李姓男子23日酒駕自撞護欄，因拒絕酒測由員警帶往醫院抽血檢驗，除酒測值高達1.29毫克，另意外查出男子為確診者，警局立即要求8名接觸同仁在家自主管理，待PCR採檢陰性再返回工作。

基隆市警察局表示，李男23日深夜11時許飲酒後，駕車行經安樂區麥金路、樂利三街口時，不慎自撞護欄，第四分局安樂派所獲報前往處理時，發現男子渾身散發濃烈酒氣，並不斷叫囂拒絕酒測，只好將人帶往衛生福利部基隆醫院強制抽血檢驗；未料，院方將李男健保卡插進系統時，意外發現他是確診者。

據了解，警方到場處理事故時，有先查詢得知李男為自主健康管理者，並做好相關防護措施，未料到院透過健保系統發現是確診者，李男也才向警方坦言，先前到過某醫院看病，曾與確診護士接觸被匡列採檢，22日得知自己也染疫，但未被匡列居家隔離。

所幸，與男子接觸的8名派出所、偵查隊員警偵辦時，均配戴口罩，大幅降低染疫風險。第四分局長陳啓明指出，接獲消息後，第一時間已啟動緊急應變措施，要求8名同仁交接班時，勿再與他人接觸，並免除勤務，規畫輪休或請休在家自主管理，待快篩及PCR檢測為陰性再返回工作崗位，並進行環境清消。

另外，警局也立即通知到場協助處理的民間拖吊業者，加強防疫自主管理，同時重申，防疫期間警察機關執法沒有假期，也呼籲民眾嚴格遵守防疫規定，減少病毒傳播風險，保護自己也保護他人。至於男子明明確診，為何僅被列為自主健康管理者，則仍待進一步釐清。

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