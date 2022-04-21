花蓮縣警察局鳳林分局奇美派出所廳舍老舊，辦公室及宿舍設備簡陋，縣長徐榛蔚日前指示縣警局提撥近190萬元專款修繕，工程經招商設計發包，去年12月動工，上月15日完工，目前正辦理驗收。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣警察局鳳林分局奇美派出所廳舍老舊，辦公室及宿舍設備簡陋，縣長徐榛蔚日前指示縣警局提撥近190萬元專款修繕，並添購冷氣放置於員警宿舍，工程經招商設計發包，去年12月動工，上月15日完工，目前正辦理驗收。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣警察局鳳林分局奇美派出所廳舍位在花64線瑞港公路，長年守護當地居民，不過廳舍老舊，辦公室及宿舍設備簡陋，除電線外露，宿舍內更沒有冷氣，員警僅能吹電扇度過炎炎夏日，縣長徐榛蔚日前指示縣警局提撥近190萬元專款修繕，整頓辦公室之餘，還添購新的冷氣，提升員警生活品質，持續守護偏鄉居民。

建造於2005年的奇美派出所位在瑞港公路10公里處，所內含所長僅3名員警，是奇美部落居民唯一依靠的警政機關，不過派出所廳舍外觀與辦公室內部隨使用時間日漸老舊，電話線、網路線、電氣設備電線等均外露一地，且宿舍簡陋，甚至沒有冷氣，每逢夏季，僅能靠電風扇降溫，十分寒酸。

縣長徐榛蔚去年底勘查瑞港公路時，發現奇美派出所廳舍及宿舍的問題，特別指示縣警局利用專款修繕，提升員警生活品質。工程經招商設計發包，去年12月動工，歷經3個月的工期，上月15日完工，目前正辦理驗收。

鳳林警分局指出，修繕總經費約190萬元左右，整修範圍除了辦公室，連3間宿舍也一併整修，添增廚房、衛浴設備等，成為套房式的空間，特別的是，縣長也指示於每間宿舍裝設冷氣機，讓員警能度過炎熱的夏季，提升生活品質。

鳳林警分局長簡龍宏表示，配置於奇美派出所的員警無論刮風下雨，仍堅守崗位，並以派出所為家，感謝縣長關心員警辦公及住宿環境，提撥專款修繕，待驗收合格後，員警將隨即進駐嶄新的辦公室及宿舍，持續肩負守護偏鄉民眾的重任。