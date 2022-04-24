桃園市24日新增本土確診個案1071例，桃園市長鄭文燦說，數字比較多是因為和碩聯合龜山廠的群聚感染，現在居家隔離1萬2215位，中央新的防疫規範縮小成疫調前兩天，包含同住、童工或是同學同辦公室範圍比較高風險範圍才居隔，未來會按照這方式重點疫調，讓居隔人數少一點，減少民眾不便及對公衛負擔。

除了和碩聯合外，鄭文燦表示，針對其他重點案例，平鎮公托中心4月20日有1老師確診，4月22日增加1幼兒確診，這是因為父母親都確診，4月19日匡列居家隔離確診，初步評斷老師與幼兒確診沒有關係，是獨立事件，會按照規範處理公托中心復刻問題，目前安排174人採檢，如果採檢都是陰性會在4月26日復課。

另外，中央大學通報3例是機械系學生，另外有1位工學院學生在開學前是住在同一宿舍，所以中央大學機械系實體課程暫停，該校也會安排專案採檢。而24日上午採檢站共採檢6277位，今年1至4月採檢22萬6800位，陽性率上升到達3.18，代表社區中仍然有隱形傳播鏈，無症與輕症感染者存在有社區流行現象，未來如何重點疫調精準匡列，避免公衛負擔過重，這部分居隔人數經過中央檢討要做適當調整。

專案採檢部分龜山幼兒園採檢389位，有387位陰性、2位陽性；私立溫格爾幼兒園採檢137位都是陰性。中壢富台國小採檢251位有8位陽性，富台國小會按照防疫規範進行停課。和碩聯合新增採檢776已經有650位陰性，126位還在檢驗當中。