桃園市龍潭警分局21日中興派出所1名員警確診，今天又新增1個案，據了解，為內勤業務組1名男性員警請假在家快篩陽性，今早到醫院PCR採檢確診。龍潭警方表示，內勤同組7名員警快篩陰性，隨即啟動居家辦公自主健康管理。

據了解，該名內勤男性員警19日才接種第三劑疫苗，因身體不適，20日起請假於家中休養，昨晚在家中自行快篩呈陽性，今天上午PCR檢查後確診。

警方說，已請該名確診同仁落實防疫隔離相關規定，並配合衛生單位進行相關接觸人員的匡列隔離事宜，警方仍持續追蹤並視訊關懷同仁狀況。