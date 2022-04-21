正妹女大生衝超商買點數圓星夢險遭騙

一名面貌與身材超正，在高雄某大學念書的港籍陳姓女大生，因懷抱明星夢，日前在網路認識一名自稱是演藝圈經紀人的男網友，對方宣稱要先繳保證金才能面試，希望依指示到超商購買3萬元的遊戲點數，若不配合就要對她不利，但超商店員心生警覺先報警。女大生見警方到場一度以為自己做錯事嚇驚慌哽咽，員警立刻細心解釋這是詐騙老套，千萬別上當受騙，她才破涕為笑鬆了一口氣。

根據調查，三民第一分局十全所員警於17日16時執行勤務時，獲報三民區九如二路某間超商，一名香港籍陳姓女子(20歲)向店員表示要購買大量的遊戲點數，店員一聽驚覺有異，立即機警通報，陳女見到員警忽然不知所措，當場不停地哽咽，員警見狀霸氣喊：「妳不要擔心！警察會保護妳！」讓她才破涕為笑，頓時鬆了一口氣。

經了解，陳女因懷抱星夢，於網路上結識自稱經紀人之男性網友，兩人相談甚歡後欲續洽談經紀合約時，男方提出要求需先繳納保證金才能試鏡，並強調會試鏡後退還現金，隨即要求陳女依指示購買遊戲點數3萬元，恐嚇她「若不配合就要找她麻煩」等話術，嚇得陳女六神無主，急忙準備前往超商購買點數。所幸現場員警苦勸她不要擔心，這是詐騙老梗，才讓陳女驚覺對方是詐騙集團，成功阻止詐騙。

正妹女大生衝超商買點數圓星夢險遭騙，現場一度哽咽，警霸氣喊：我保護妳。(蘇育宣翻攝)

三民一分局表示，詐騙集團常於各種交友軟體，以各種理由脅迫利誘匯款，請民眾勿輕信詐騙集團話術或依指示協助領取贓款，應先行撥打165或110求證，才能避免掉入詐騙集團的陰謀。