馬來西亞網紅「婉婷Valent」，有著水汪汪眼睛，憑藉可愛青春樣貌，IG上擁有高達45萬粉絲追隨，擅長唱歌彈鋼琴，溜起冰來身姿綽約，擁有多才多藝的才華，胸前34D的豐滿上圍太夠，擁有S曲蠻腰身材，美貌和鋼琴女神李元玲不分上下，個性陽光的她近來到越南遊玩，突然曬出一張香豔美照，更讓不少宅男看得暈頭轉向。

21日她在IG發文，身穿白色蕾絲比基尼，頭上放著疊好的布條，優雅地坐在溫泉池之中，水面下肌膚朦朧不清，視線無法看得太清楚，反倒增添挑逗意味，手裡捧著漂亮圓碗，再從中拿些許鹽巴朝下灑落，再往左邊一看兩粒D型球狀物，布料外的曲線似乎超越手上捧的圓碗，搭配身後場景畫面十分吸睛精彩，尺度逼近走光邊緣。

另一張越南美照中，婉婷穿上吊帶連身裙，秀髮束成馬尾放在肩上兩側，抬起手來側面洩出胸前亮眼圓弧，雪白肌膚輕彈可破，這件洋裝單靠雙交叉細肩帶，就想要吊起身上布料，賣弄心機味道十足，光滑美背一覽無遺，還有性感香肩挑動眼前男性網友看得血脈噴張、快要受不了，簡直都要在一天內到越南找尋愛人。

接連有網友對她示愛，激動寫下：「火辣辣」、「太漂亮太性感了」、「如果上菜也捨不得吃」、「美麗的小姐我想飛奔到妳身邊」、、「妳就像個嬰兒一樣在洗澡」、「應該是會很美味」、「婉婷，我也要吃吃看」、「我直接開動啦～～～」、「人肉鹹鹹不用加鹽」瞬間引發2.4萬人暴動。