周潤發在片中相當照顧獨自前往紐約留學的鍾楚紅。（甲上提供）

華語影壇最經典的浪漫愛情電影《秋天的童話》中，性感女神鍾楚紅化身為青春大學生，前往異鄉紐約讀書，投靠在當地唐人街呼風喚雨的金馬影帝周潤發之後，卻發現原本和她談著遠距離戀愛的男友陳百強早已移情別戀，受到嚴重打擊、變得足不出戶，在周潤發的陪伴下慢慢療傷，開始獨立成長，2人之間也漸漸生起一段曖昧情愫。

該片由香港電影新浪潮的知名夫妻檔張婉婷、羅啟銳一手催生而成，創作靈感來自兩人在紐約留學的真實經歷，故事既寫實又動人，尤其以朋友為原型的「船頭尺」一角更是反映當時在美國力求生存的華人樣貌，讓許多觀眾深受感動，認為是代表一代香港人情懷的作品。當年上映，叫好又叫座，獲金馬獎最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳攝影、最佳原著劇本6項提名，奪得香港電影金像獎最佳電影、最佳編劇、最佳攝影3項大獎，並入選香港電影金像獎協會百大華語電影，助攻周潤發拿下第二座金馬影帝獎座，也成為鍾楚紅的生涯代表作，讓她二度榮獲亞太影展影后殊榮，至今仍然在許多人心中有著難以取代的地位。

日前電影座談會上，導演張婉婷透露當年是她力排眾議，堅持要鍾楚紅演出，並誇鍾楚紅在美麗外表下，藏著一種倔強和絕不妥協的個性，她也分享在美國拍攝時的趣事，其中一幕鍾楚紅在火車站撞見陳百強牽手新歡的場景，拍攝時間不足，製作團隊頻被車長驅趕，沒想到鍾楚紅竟第一時間反應：「那個車長非常凶惡，我們怎樣求他也不肯，鍾記（鍾楚紅）竟然跳出去用粗話罵他！」意外曝光鍾楚紅不為人知的一面，導演張婉婷也因此加強角色「十三妹」的性格轉變，並讚賞鍾楚紅從一開始的傻白甜女孩，到成為獨立自主的女性，都詮釋得極為到位。《秋天的童話》35週年4K數位修復版將在5月20日全台上映。