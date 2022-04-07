投信高層又一異動，富蘭克林華美投信總經理楊定國3月底辭職，將轉任美盛投顧總經理，總經理將由執行副總經理龔新光暫代，他曾任中央銀行外匯局副局長、駐紐約代表辦事處主任，最後是在行務委員任上屆齡退休，央行官員退休轉任民營資產管理公司實為罕見。

龔新光為富蘭克林華美投信投資研究處執行副總經理，畢業於美國內布拉斯加大學碩士學位，過去曾任央行外匯局副局長、央行駐紐約代表辦事處主任，他在2011年出任央行駐紐約代表辦事處主任，主要是原主任顏輝煌升任外匯局副局長，因顏輝煌2008年9月上任後，遭逢美國次級房貸風暴，引發金融海嘯，迅速提供完整資訊報回國內，讓央行可在第一時間做出最委適的因應，因此升任外匯局副局長。

龔新光在接任駐紐約代表辦事處主任前，即擔任駐紐約辦事處副主任，對紐約代表處的業務相當熟悉，當美國發生911恐怖攻擊事件，全球金融市場受衝擊陷入恐慌，龔新光坐鎮紐約協助顏穩住局勢，表現也備受肯定。之後龔新光回台出任央行外匯局副局長及行務委員，最後是在行務委員任上屆齡退休。