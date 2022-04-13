虛擬貨幣在台灣的主管機關到底是誰？金管會主委黃天牧13日在立法院回應三原則，一若涉及詐騙是刑責，檢調即會處理，二是政府正在跨部會處理中，會與時俱進檢討，國際清算銀行（BIS）預計2022年出具虛擬貨幣指導原則（Guideline），三金管會目前是虛擬貨幣防制洗錢的主管單位，對全台比特幣提款機（BTM）都已掌握設置地點，且先輔導4月底前申報，不遵守者之後再考慮開罰。

立委曾銘宗表示美國已在研究納管虛擬貨幣，但台灣卻仍未決定主管機關，黃天牧強調：「對於新興事物，監理機關不會跑到最前面，一定是觀察後，決定最適模式。」即會先觀察各國政府及BIS的指導原則，再決定誰會是虛擬貨幣的主管機關。

多位立委在財委會質詢如虛擬貨幣、去中心化智慧合約交易平台、NFT（非同質化代幣）等在全球規模越來越大，但台灣究竟哪個部會要管？台灣有多少投資人投資有虛擬貨幣或NFT等，政府是否有掌握資料？

中央銀行總裁楊金龍強調，加密貨幣不是「貨幣」，就是數位資產，至於去中心化交易平台等是跨境交易，很難掌握，但目前規模不大，「到目前為止對台灣金融市場沒有影響」。

黃天牧則表示，金管會有去了解、研究虛擬資產、去中心化智慧合約等，但如幣安等交易平台，是跨境的交易，且後來未來跟金管會申請防制洗錢，金管會對交易平台上數據，很難掌握全貌，有去了解，但畢竟是跨境資訊，難以全部掌握。

立委質疑虛擬貨幣已成詐騙工具，卻沒有主管機關，是否反應過慢？黃天牧強調三點，一是詐騙沒有主管機關，只要涉及刑事，檢調單位會處理；二是行政院已進行跨部會研議，三是金管會是虛擬資產交易平台的防制洗錢主管機關，已掌握BTM設置地點及實地查核，要求4月底前申報，先輔導，若不成就處份，即要作虛擬資產交易平台業務，要向金管會申請遵循洗錢防制的規定。

金管會及央行目前定調比特幣等虛擬貨幣不是法定貨幣，並不是金融商品或金融投資，已多次發新聞稿提醒消費者注意價格高度波動、無法律保障的風險，楊金龍表示，美國研議要管虛擬貨幣，是因為美國虛擬貨幣規模已很大，但在台灣先管防制洗錢，等未來規模越來越大，會與時俱進檢討合理的管理方式。