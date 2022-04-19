雖然國內疫情升溫，但防疫政策轉向「與病毒共存」，許多企業超前部署啟動大徵才，根據104人力銀行19日最新公布的職缺統計，4月全站工作數衝破百萬大關，達101.3萬個工作機會，創下歷史新高，其中以資通訊半導體類人才缺口最大。104人力銀行今天公布最新的職缺數統計，4月全站工作數達101.3萬個，首次衝破百萬大關，創歷史新高，比起今年元月的職缺數，成長13%；而徵才企業家數也從1月的4萬家，增加到4月的5.2萬家，今年以來成長三成。人力銀行主管表示，雖然台灣疫情捲土重來，單日本土確診病例已連續多日突破千例，但由於防疫政策轉向「與病毒共存」，企業徵才持續熱絡，似乎不受疫情影響。而依照產業區分，電子資訊／軟體／半導體業4月工作數達19.7萬個，人才缺口最大；其次為住宿／餐飲服務業釋出16.5萬個工作機會；另外一般製造業職缺為14.7萬個，排名第三。如依照職務區分，職缺最多的前三名分別為餐飲類人員13萬個、操作／技術類人員11.2萬個、業務銷售人員8.7萬個。以「護國神山」台積電為首的台灣半導體業，居全球領先地位，雖然面對疫情，但市場需求不減反增，過去一年多來各產業「晶片荒」災情頻傳，激勵半導體相關供應鏈廠商積極啟動擴廠，並帶動人力需求增加。至於旅宿餐飲業，是這波疫情的重災區，惟隨著國內走向「與病毒共存」，接下來有望迎接解封商機，不少業者超前部署，提前展開徵人，也帶動相關職缺增加。在此之前，另一人力銀行1111日前也發布第1季國內徵才企業家數、及工作機會數雙雙創下歷史新高，呈現罕見的「事求人」情況。