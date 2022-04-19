俄烏戰爭已打了快兩個月，全球金屬交易依然動盪不安，分析師並警告，金屬行情震盪劇烈的問題才剛開始，未來將成為原物料市場走勢的一大特徵。

倫敦金屬交易所(LME)各類金屬行情周二全面上漲，鎳價大漲1.5％，來到每噸33,685美元，期銅報10,402美元，上漲0.9％，鋁價報3,321美元，漲1.2％，鋅價揚升1％，報4,454美元。

俄烏開戰後，西方國家的俄羅斯祭出制裁，造成能源與銅、鎳以及鋅等金屬價格飆漲，有百年歷史的LME交易系統還因此崩潰，金融巨頭因此慘賠數億美元，產業更無從判斷金屬的合理價格。

分析師警告，產業面臨問題才不過剛開始，美國銀行金屬研究部主管威德瑪(Michael Widmer)表示，「如果庫存偏低，而需求又不斷增加，之前剛發生的妖鎳之亂未來將成為原物料市場行情的一大特徵。」

上個月俄烏戰爭開打沒多久，LME的期鎳價格從每公噸2.9萬美元急飆至10萬美元，極短線暴漲2.5倍。LME宣布暫停交易長達一周，並追溯取消約9千筆、總值近40億美元的交易。

當LME宣布恢復交易時，價格震盪劇烈，行情也不可靠。摩根大通上週發布財報時直言，由於鎳價的「極端震盪」，該銀行虧損1.2億美元。

投資人似乎也一窩蜂搶著下車，導致鎳價又跌回至3.3萬美元，而且市場多頭部位同步下滑至9年新低。

出狀況的不單只有鎳，跡象顯示鋅也遇到同樣的問題。

鋅的生產需要大量能源，隨著電價的飛漲，生產商開始降低鋅的產量，如今市場已出現短缺，而庫存正迅速下滑。

鋅為生產鋼鐵的重要原料，據數據顯示，LME倉儲的鋅實體庫存去年12月以來已大跌40％。今年4月初，倉儲中待售或將被提領使用的鋅佔比從26％躍升至65％。

媒體報導，包括銅、鋁、鉛與錫的庫存都已掉到1997年以來的新低。

LME發言人對此表示，「我們有注意到鋅市當前吃緊的情形，同時也密切監控所有金屬的狀況，以確保市場交易維持正常。」