外資一手出報告，另一手賣股票，疑似坑殺散戶？金管會調查報告出爐，有10家外資券商在2021年12月到2022年3月間，共出具台積電研究報告45份，其中報告基本假設或引用資料有重大變動者有九家，10家中有二家外資有自營部位，但金管會清查其期間並沒有賣超台積電情事，10家外資券商多表示，是其機構投資人客戶基於市場波動及布局考量，賣超台積電，且是自身決策，並非必然依報告建議操作。

由於這些外資券商經紀部門亦被動接受客戶委託，因此外界看起來，就有一面出報告看好台積電，同時又賣超台積電的情況。金管會的報告亦還外資「清白」，即無坑殺投資人的情況。

金管會對此情況將研究三點「精進」管理方式，一是加強對外揭露資訊的說明，即券商買賣券日報表，揭露券商自營部位及經紀客戶部位的個股買賣資訊，以讓外界了解到底是券商自己的部位，還是客戶委託下單。

二是強化對投資人教育宣導，即券商研究報告的特性及使用限制，並要注意公開資訊觀測站的澄清專區，以理性看待及合理使用媒體轉載外資報告的資訊。

三是提醒媒體引用外資報告時，要平衡報導外資研究報告的假設與風險，並督促券商在媒體報導其研究報告時，要辦理資訊澄清，提醒投資人使用研究報告應注意事項與限制。

金管會強調，經查證10家外資券商出具台積電研究報告，尚符合推介辦法規定，也沒有透過自營部門大量賣超台積電的情況，金管會將督促證交所及櫃買中心持續依相關管理機制，繼續監視市場，並研議強化券商報告管理的措施。