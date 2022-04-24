即使台積電再度繳出史上最佳的成績單，市場還是不留情面地持續賣出半導體相關族群。半導體整體後市確實那麼差？還是市場短期的評價調整？

台股今年以來回檔6.73％，能否重新收復高點，龍頭台積電(二三三○) 勢必成為市場關注焦點，而在4月14日舉行的第2季法說會上，台積電依然繳出超出市場預期的成績，營收、獲利、毛利率再度創下單季新高；但這次，法說會後的股票市場反應，買單卻沒有像1月法說會後那樣地捧場。

究竟在這場法說會中，台積電所透露的產業風向是什麼？

先就半導體整體景氣展望來看，路博邁投信董事總經理侯明孝表示，從上次台積電法說會到現在，3個月之間發生了戰爭、升息等，台積電還能繳出好表現、上修預測，可見半導體整體需求並沒有緩下來。

非消費性電子 展望很樂觀

不過，在需求來源方面，消費與非消費電子商品需求的差異，卻能在這場法說會中鮮明體會。事實上，台積電董事長劉德音先前在3月底時就已表示，消費性電子需求的成長動能正在趨緩，智慧型手機、筆記型電腦的需求已經不如過去兩年的緊繃，但是從本次台積電法說會的各項資訊解讀，非消費性電子需求的未來展望，卻是十分樂觀。

尤其是高效能運算（HPC）部分，今年台積電第一季HPC營收占整體營收41％，已然超過手機的40％，「雖然HPC講很多年了，但這卻是台積電HPC營收占比首次超過手機營收。」侯明孝強調。

他繼續分析，台積電現在靠非消費性的產品繼續成長，除了非消費性的產品如HPC、伺服器全球產值愈來愈大，背後隱含的意義還有「逐漸淡化消費性產品所帶來的季節性影響。」

過去以手機為主的消費性產品市場比較會受到淡旺季影響，如今若轉為以非消費性的HPC、伺服器為主，營收的波動預料就會相對穩定，比較不會明顯受到淡旺季買氣的影響。

不過即使消費性電子需求反轉，侯明孝強調，還是需要細分產品類別。以筆電來說，就算個人電腦、ChromeBook等產品需求下降，侯明孝認為商用電腦還是不看弱，因為現在歐美都已經「back to office」，企業對於硬體還是有常態性的預算，應該可以抵銷消費性的弱勢，可以預期的是，消費性產品比重較高的公司受傷勢必會較重。

因為消費性電子趨緩，全球對於成熟製程的需求也隨之趨緩，過去十分缺貨的電源管理IC、驅動IC雖然還是緊繃，不過交期已經變短。若消費性的需求持續趨弱，交期可能會愈來愈短，到明年新產能開出，確實有可能會供需反轉。