勞動部25日公布最新無薪假統計，目前有2,270家事業單位，實施人數1萬4,398人，與前一周相比，增加103家、881人。勞動部表示，這期新增主要集中在支援服務業（旅行社），主要是接續實施，另外製造業中也出現一家金屬機電製造業，因調節訂單需求，提出實施200多人的無薪假。

勞動部111年4月25日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2,270家，實施人數1萬4,398人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這次主要是增加在支援服務業（旅行社）新增近4百人，多數都是再接續實施。另外，製造業這次新增200人，從行業細來看，主要是1家金屬機電工業，是機械設備設備製造業實施200多人的無薪假。她解釋，這家業者主要是需要因應訂單需求來調節生產排程，4月也只打算實施2天，並不是像其他事業單位固定帶狀實施。