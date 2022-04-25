台鐵工會因不滿交通部的公司化改革方案，工會上周於臨時聯合理事會決議，五一勞動節將依法休假不加班，交通部預估影響運量恐達9成，等同台鐵幾乎停駛。勞動部長許銘春今（25）日表示，如何兼顧勞工權益和旅客的便利，台鐵勞資雙方仍在協商，但盼雙方理性溝通，勞動部將繼續關注。

針對台鐵工會發起的五一集體休假不加班，除了4月19日交通部長王國材透過「給台鐵員工的一封信」向員工溫情喊話外，日前台鐵局長杜微發布貼出道歉信，以未能提供應有的旅運服務向大眾道歉。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請勞動部進行111年度預算凍結案專案報告，勞動部長許銘春接受媒體聯訪時表示，針對台鐵勞資雙方在國定假日加班出勤與休假事上，「勞基法」和團體契約都有依循規範。

許銘春指出，在五一疏運部分，台鐵勞資雙方和交通部都還在溝通，希望雙方理性討論，好使勞工權益和旅客大眾便利都能兼顧，勞動部也在持續關注這議題。