台鐵工會發動五一不加班，當天僅剩一名司機員上班，交通部推出「類火車」保證民眾一定有車搭，無黨籍立委高金素梅質疑政府「類上癮」，指出鐵路勞工要合法休假，結果客運司機被要求加班填補運輸空檔，怒批「又是什麼治國邏輯？」

高金素梅在臉書表示，台鐵工會因不滿政府的公司化改革方案，發動五一勞動節集體休假不加班，當天僅剩一名司機員上班，讓台鐵相當於停駛，而交通部推出的解方是高鐵、國道客運加班車，更會在花東推「類火車」，準備利用遊覽車沿台九線接駁，稱「保證一定有車搭」，讓高金素梅質疑「政府是『類上癮』嗎？」

高金素梅指出，先前指揮中心要在基隆進行「類普篩」，結果因為基隆市長林右昌覺得不妥改為「全民防疫愛心篩檢」，如今火車開不出來，改為在火車站停靠遊覽車，讓高金素梅忍不住問「完全不同的交通工具，到底在『類』什麼？」

高金素梅說，同樣過五一勞動節，鐵路勞工要合法休假，交通部長王國材憑什麼要求客運司機加班去填補運輸空檔，怒嗆「政府不針對問題尋求解決，卻只圖用短期策略度過危機，又是什麼治國邏輯？」