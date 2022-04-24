中央氣象局表示，未來一周有兩波東北風影響，北部及東部地區天氣多變化，分別在周三(27日)及周五(29日)轉雨，中南部則暖熱如夏；五一連假天氣出爐，北、東半部轉涼有短暫陣雨，高溫將從30度降到約25、26度，中南山區午後也有局部陣雨。

未來一周天氣，中南部暖熱、北東多變化。(圖/氣象局)

明天(25日)水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部沿海地區有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區也有局部短暫雷陣雨；溫度方面，西半部高溫可以來到33、34度左右，南台灣有局部35度高溫發生的機率，東半部約29至31度，各地感受悶熱。

周二(26日)各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部沿海地區有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。周三(27日)東北風增強，水氣增多，北台灣雲量增加，溫度稍微下降；北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

周四(28日)清晨仍受涼空氣影響，北台灣感受仍涼，白天起氣溫回升；各地水氣減少，大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫陣雨。

周五(29日)東北風稍增強，周六、下周日(30日、5月1日)東北風影響，北部及東北部天氣較涼；北部及東半部地區轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。5月2日至4日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫陣雨。