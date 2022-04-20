中央氣象局表示，明天(21日)清晨至上午有鋒面掠過，中部以北降雨機率增加，午後中南部山區有零星短暫陣雨，周五至下周日(22日至24日)水氣增多，中南部山區會有較大雨勢出現；此外，氣象專家吳德榮表示，下周四(28日)菲律賓東方海面至南海有熱帶擾動發展跡象，可能發展成熱帶性低氣壓或颱風。

明天(21日)清晨至上午有道微弱鋒面快速掠過，中部以北地區降雨機率增加，主要以北部降雨較多、有局部短暫雨，中午過後降雨明顯減緩，北部轉為多雲，中部轉為多雲到晴，午後在中南部山區有零星短暫陣雨，東半部雲量偏多。

溫度方面，明天起各地溫度逐日上升，夜晚清晨北部及宜、花低溫為19、20度左右，中南部及台東為20至22度，相較今天清晨已回升不少，而白天高溫因環境風向轉為偏東南風，北部及宜、花預估可以上升到26、27度，中南部及台東則來到28至30度，感受溫暖偏熱。

20至21日定量降水預報。(圖/氣象局)

周五至下周日(22日至24日)台灣附近水氣增多，環境風轉為偏南風，各地感受較悶熱，北部及東半部降雨機率較高，中部在清晨至上午也有機會出現零星雨，午後各山區的局部短暫雷陣雨會較明顯，尤其中南部山區甚至會有較大雨勢出現。

下周一、二(25日、26日)水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後大台北地區及其他山區也有局部短暫陣雨。

下周三(27日)水氣再增多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。28日至30日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，午後西半部山區亦有局部短暫陣雨。

吳德榮在「老大洩天機」專欄表示，根據最新歐、美、加等各國模式模擬顯示，下周四至下周六(28至30日)菲律賓東方海面至南海一帶有熱帶擾動發展的跡象，有發展成熱帶性低氣壓或颱風的機會，仍有待持續觀察。