氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天低層水氣多，大氣很不穩定，有局部陣雨或雷雨，伴隨雷擊、強風及瞬間強降雨，應注意！不降雨時、天氣悶熱；明天低層水氣略減少，大氣仍不穩定，各地晴午後多雲「暖如夏」，局部地區午後仍有陣雨或雷雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週一、二(25、26日)及下週四(28日)，低層水氣減少，大氣趨於穩定，各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨的機率；各地「暖如夏」，北台高溫多在32、33度，南部甚至在34至36度之間。下週三(27日)及週五(29日)低層水氣增多，大氣不穩定，局部地區偶有短暫陣雨的機率，午後發生雷雨的機率高於其他時間，高溫微降1、2度，仍偏熱。

另外，氣象局也針對部分縣市發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(23)日嘉義縣有局部大雨或豪雨，台中至高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。