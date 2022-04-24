各地多雲到晴的天氣持續到周二，氣象局表示，周三東北風增強，北部高溫下降5、6度，北部及東半部有局部短暫陣雨，氣象專家吳德榮指出，周四至下周二菲律賓東方海面到南海將有2個熱帶擾動發展，可能增強為熱帶性低氣壓或颱風。

氣象局表示，今天到周二（26日）白天各地晴朗，午後中部以北、東北部及山區午後雷陣雨，並有局部較大雨勢，氣溫方面，西半部高溫33度、東半部30度。周三（27日）東北風增強，北台灣溫度稍微下降5、6度，高溫約26、27度，同時水氣增多，北部、東半部有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」也指出，周三、四（27、28日）低層水氣增多，大氣不穩定，有局部陣雨或雷雨的機率，高溫微降，周五（29日）低層水氣減少，各地晴朗午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨的機率，北台灣高溫33度、南部34至36度，周六（30日）水氣又增多，有午後雷陣雨，高溫微降1、2度。

颱風部分，吳德榮指出，各國模式模擬期末周四至下周二（28至5月3日），在南海或菲律賓東方有熱帶擾動發展，有向東北緩慢迴轉的趨勢。且在菲律賓東方海域也有另1個熱帶擾動發展。但位置、強度及動向皆存有顯著差異。提醒本周起將有1至2個熱帶擾動相繼發展，其路徑及可能對台灣的影響，還需觀察幾天。