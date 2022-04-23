今天上半天台灣水氣偏多，局部地區甚至出現大雨到豪雨等級的降雨，中央氣象局表示，明（24日）水氣減少，白天高溫可達30度左右，但中午過後中部以北地區及東北部、南部山區可能出現雷陣雨。下周三受鋒面及冷空氣影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，各地溫度明顯下降。

中央氣象局表示，今晚明晨受海陸風輻合作用，西半部沿海地區有零星飄雨機會，白天開始西半部地區大多可以見到陽光，東北部地區雲量較多。中午過後中部以北地區及東北部、南部山區有短暫雷陣雨發生機會，須留意局部較大雨勢，東部、東南部地區整天不定時有局部性陣雨或雷雨。

溫度方面，明天各地清晨低溫約23、24度；西半部地區白天高溫可以來到31、32度左右，東半部地區約29、30度左右，感受較為悶熱。

下周一、二水氣再減少，各地多為多雲到晴的天氣型態，僅東部及東南部沿海地區有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區亦有局部短暫雷陣雨。

下周三受鋒面及冷空氣影響，水氣增多、溫度明顯下降，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣型態。

另外，台灣南方海域未來可能有熱帶擾動發展，且下周有機會發展成熱帶性低氣壓或颱風等天氣系統，但結構尚未成形，仍需持續觀察。