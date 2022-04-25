中央氣象局表示，明天(26日)午後大台北、東北部地區及其他山區將有局部短暫雷陣雨，周三(27日)及周五(29日)兩波東北風影響，北部及東北部稍轉涼，迎風面水氣增多，下周日、一(5月1日、2日)東北風明顯增強，北部及東北部氣溫下降幅度大，高溫約掉10度左右。此外，氣象專家吳德榮表示，周四至下周三（28日至5月4日）南海有熱帶擾動發展，有機會成颱，可能影響台灣並帶來水氣。

明天(26日)各地大多仍為多雲到晴，僅東部、東南部沿海地區有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區將有局部短暫雷陣雨；溫度方面，清晨及夜晚各地低溫約23到25度，西半部高溫可達34度左右，東半部約30、31度，尤其中午前後高屏近山區或河谷有局部36度高溫發生的機率。

25至26日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三(27日)東北風稍增強，北部及東北部稍轉涼；迎風面雲量及水氣增多，應特別注意在東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區則有局部短暫陣雨。

周四(28日)清晨北部及東北部仍稍涼，白天起至29日白天，東北風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升；由於水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區亦有局部短暫對流陣雨。

周五(29日)晚起至周六(30日)東北風再稍增強及影響，迎風面的北部及東半部地區又將轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

下周日、一(5月1日、2日)東北風明顯增強，北部及東北部氣溫下降幅度較大，天氣較涼，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。3日、4日東半部地區有短暫陣雨，北部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，5日北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局表示，4月底至5月初，在菲律賓附近海面及南海有熱帶系統發展的訊號，台灣附近水氣逐漸增多，熱帶系統是否影響台灣，氣象局會持續密切觀察。