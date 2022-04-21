午後雷雨來了，氣象局表示，周五到周日台灣附近水氣增多，偶爾有短暫陣雨，午後雷陣雨會較明顯，尤其中南部山區有較大雨勢，氣象專家吳德榮也指出，周六、日大氣不穩定，全台午後有局部陣雨或雷雨機率。氣溫部分，明起到下周三暖如夏，北台灣高溫33度、南部34度。

颱風方面，吳德榮表示，各國模式模擬下周三至下周六（27日至30日）在菲律賓東方海面至南海一帶有熱帶擾動發展跡象，但強度、位置有明顯差異，可能發展成熱帶性低氣壓或颱風。

氣象局指出，今晨至上午微弱鋒面掠過北部海面，中部以北局部短暫雨，氣溫逐漸回升。周五至周日（22日至24日）台灣附近水氣增多，各地大多為多雲、偶爾有短暫陣雨的天氣，其中北部及東半部降雨機率較高，中部清晨至上午也較有機會出現零星雨，主要降雨為午後各山區的局部短暫雷陣雨，中南部山區甚至會有較大雨勢，平地也會有些午後降雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」也指出，明日起至下周三（22日至27日）台灣在暖氣團內，各地暖如夏，北台灣高溫多在31至33度，南部32至34度。特別是周六、日（23、24日）低層水氣增多，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率；下周一至下周三（25日至27日），低層水氣減少，大氣趨於穩定，各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨的機率。

颱風部分，吳德榮指出，最新各國模式皆模擬期末第7至10天，也就是下周三至下周六（27日至30日）在菲律賓東方海面至南海一帶有熱帶擾動發展跡象；由於理論限制，一周後不同模式所模擬的位置、強度，存在明顯差異。故期末有熱帶擾動發展是可參考的，但若進一步探討其路徑則言之過早，需持續觀察。