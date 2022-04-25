因應台鐵員工「五一不加班」、當天台鐵表定班表全部停駛，交通部今（25）日在台北、台中、新左營、羅東、花蓮等5個車站演練五一應變計畫。交通部長王國材部長視察台北車站五一應變演練時也表示，他尊重台鐵司機員選擇5月1日不加班，但「假日輪班、擇日休假」是交通運輸人員工作模式，司機員在考進台鐵之前應該知道這樣的工作型態。

台鐵今日於台北、台中、新左營、花蓮及羅東等特、一等站，高鐵於台北、新左營車站及其聯外六家支線、沙崙支線，國道客運於台北、台中、新左營、羅東、花蓮5個車站同步演練，新左營車站、花蓮車站亦同步演練台東往台東、屏東，花蓮往台東等4條類火車路線。交通部表示各車站今日演練過程順利。

為掌握應變演練狀況，王國材今日上午9時聽取台北車站站長胡詠芝簡報後，由台鐵局長杜微、鐵路警察局局長廖美鈴、公路總局局長陳文瑞、高鐵副總陸衛東、國光客運總經理簡有政陪同下，視察台鐵、高鐵站及台北轉運站國道客運的準備及演練情形。演練過程志工、路警、監理所、高鐵、客運等支援人力也到場參與。