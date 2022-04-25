因應台鐵員工「五一不加班」、當天台鐵表定班表全部停駛，交通部今（25）日在台北、台中、新左營、羅東、花蓮等5個車站演練五一應變計畫，另外高雄到台東也演練「類火車」客運。交通部長王國材重申：五一應變計畫備而不用，他期待與台鐵工會尤其是火聯會（全國火車駕駛產業工會）理性溝通。

台北車站站長胡詠芝表示，台鐵局正在建置「五一勞動節應變計畫資訊專區」，預計後天（27日）中午12時上線，民眾也可洽詢台鐵客服專線。

五一當天台北車站現場會有資訊告示牌、周圍候車地圖、乘車資訊、如何轉乘等書面資料，3個樓層有7大節點都會有專人協助，另外也會請鐵路警察以及高鐵、北捷、桃園捷運、國光客運、台北運轉站等人員支援協助。今日台北車站也演練旅客要從台北前往台東，或是一家人含身障乘客要前往新竹等相關情境。

王國材表示，交通部負擔全國民眾運輸責任，今天針對台鐵司機員五一不開車而預先演練，台北、台中、新左營、羅東、花蓮等5個車站演練五一應變計畫，另外高雄到台東也演練「類火車」客運。他對當天仍堅守岡位的台鐵同仁，以及高鐵、國道客運、公路客運等單位願意站出來協助這次輸運表達感謝，「五一當天我會在台鐵沿線陪伴這些同仁，會跟他們站在一起，尤其站務人員堅守岡位，對他們非常感謝。」

王國材說，過去國定假日台鐵同仁都是擇日補休，是民眾可以順利返家的原因，今天看了台北站的演練流程，對在場同仁表現給予肯定，但他還是要重申：疏運計畫是備而不用。他聯絡台鐵工會尤其火聯會來溝通，因為這次主要是司機員發起不加班，「我當然了解他們對公司化的疑慮，還有一個月時間，目前工會版和政院版《台鐵公司條例》草案兩個版本差異已經不大，到底今天不開車理由是甚麼？希望不要再撤回條例，否則公司化遙遙無期！」公司化最重要是組織改造，最近幾年全國民眾已經不信任台鐵，台鐵員工也沒有光榮感，公司化對社會大眾是好的方向，期待135年的台鐵能夠重新開始，也期待與工會共同理性討論台鐵未來，而不是用抗爭來表達，這不是社會期待。

王國材補充，今日演練之後可能班表會調整，把相關問題找出來，後天中午在專區公布應變計畫。現在台鐵5月1日訂票僅剩下8千張，台鐵官網也呼籲大家退票。