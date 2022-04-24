5月1日的全台火車停駛，已經勢所難免，台鐵工會發起「勞動節不加班」，以抗議回應「台鐵民營化」的政府草案闖關。眼下全台灣大眾的交通權益，就此正式被押上「政治梭哈」的談判桌！

梭哈是一種全押全上，輸贏愛恨死活擇一。這也將是「疫情危機」籠罩之下，第一個擾動甚至傷害全民生活福祉的具體事件，民眾最終會對誰「火大生氣」？政治效應尚且混沌未明。

主要也因為「火車全面停駛」，多年來一直都是「狼來了」！每回交通部焦頭爛額的磋商協調之後，抗議總是屢喊屢停，火車也繼續日夜奔駛，繼續掩埋台鐵改革與民營公司化之間的矛盾拉鋸。

台鐵工會向來對抗「執政黨」，但這次民進黨卻毫不手軟了，一邊繼續與工會協調陷入泥淖，另一邊卻在立法院直接企圖法案闖關，促成了這次全面停駛；同時行政院長蘇貞昌喊話「不要與衣食父母作對」，意圖將民眾可預期的不滿直接轉移給台鐵員工。

說來台鐵民營化的爭議，確實真的很難解！數十年來都是糾纏至深的迷思，包括在「修法與員工權益、票價與公司資產處理」等等無數爭議中盤根錯節。兩年前「太魯閣號出軌事故」與前後多次的台鐵大小事故，終於推升了將所有台鐵管理問題「徹底解決」的共識與呼聲。

然而民營化，真的是解決台鐵問題的唯一出路？但若不民營化，台鐵又能如何轉型？說來諷刺的是，在兩次「執政輪替」期間，民進黨派系早就標舉各種公司化的「改革」之名，已經陸續「端走」了許多公營事業納入私人囊中，卻唯獨台鐵沒人想碰！

照理說鐵路交通作為「獨占、壟斷」市場，每天近百萬人要買票搭乘火車等同印鈔機，民進黨內竟會「無人垂涎」？事實上，即使「中油、台電」長期以來都有民進黨內派系人士意圖民營化、資產分拆、併購上市，多方努力遊說從不縮手，相較之下台鐵廣被視為「最難搞、最無利可圖」。

雖說難搞，但說白了真正麻煩的也就是涉及台鐵員工權利的「千億債務」與「人事成本」！一旦可以切割處理，或由政府另外貼補埋單，轉型公司化之後的台鐵土地資產價值依然相當驚人！而這一切的政治奧妙皆在「台鐵公司化草案」今後將如何進行處置與切割。

如今民進黨政府「強渡關山」的態度已經很明顯，台鐵工會處在被協調的守勢，沒有主動介入公司化草案條文內容，今後勢必開始會被「拿政府錢辦事」的民間團體、網軍側翼給層層抹黑了。台鐵工會倘若沒有做好「空戰」準備，政府大內宣必然會卸責且灌之以「歷史罪人」之名。

大眾交通出行受到影響，民怨不滿是必然且直接的。針對這次勞動節停駛，媒體街訪民眾的反應對於台鐵基層員工「同情且支持」為多，認為「政府所逼」不在少數！顯示大眾民意依然深深認定政府與交通部才應該負全責！台鐵開出「不服從」的第一槍，子彈直抵民進黨的咽喉。

長久以來苦苦經營的台鐵，始終也都是被「政治勢力、選舉考量」給掐緊咽喉！這些年眼看著最大收益被「高鐵」切走，所有上億車廂、千萬工程、百萬地方修繕標案，全都有綠營派系勢力關說介入；再加上不時派升「亂花錢買網軍、出書宣傳自己」的台鐵局長，社會大眾歷歷所見的毒瘤染指、荒謬可鄙全都在高層，而非台鐵基層員工！

（作者為資深媒體人）