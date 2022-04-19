台股加權指數19日開16,926.34點，權王台積電（2330）開在566元，較前一日上漲5元，大型權值電子股聯電（2303）、聯發科（2454）紛紛走揚，航空、車電、PCB、網通及面板等跌深股，也獲買單拉抬，台股早盤漲幅擴大，上漲逾150點，指數重新站回萬七關卡。

美股超級財報周揭開序幕、與此同時殖利率與原物料價格持續跳漲，讓投資人不敢大意，美國四大指數18日跌多漲少。

道瓊工業平均指數4月18日終場下跌0.11％（39.54點）、收34,411.69點。那斯達克指數下跌0.14％（18.27點）、收13,332.36點，創3月15日以來收盤新低。

費城半導體指數上漲1.88％（56.96點）、收3,085.19點。

大型本土投顧指出，全球關注的上海封城已開始逐漸緩解，中國大陸為了力保經濟運轉，上海第一批666家重點企業開始復工，將有利於電子股業績壓力的舒緩。

但面對國內疫情不斷升溫，卻對未來疫情發展無法掌控下，市場心態轉趨保守，而俄烏戰爭延長，通膨壓力揮之不去，聯準會（FED）5月升息、縮表利空尚未明朗前，16,764點第一支腳仍將接受測試。

綠能相關的太陽能及風電為長期發展的替代能源，值得留意，其他如防疫概念、網通、電商等各類股也都是短期有機會躍上檯面的標的，可以特別追蹤。