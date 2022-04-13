櫃買本周連推四場次業績發表會，11、12日連兩場「半導體」及，「富櫃200」主題業績發表會後，今（13）日「半導體應用」主題業績發表會登場，笙泉（3122）、利機（3444）、通泰（5487）等3家上櫃公司，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心指出，臺灣完整半導體產業鏈具備強大之全球競爭優勢，位居電子產業重要領頭羊地位，除類股市值在整體櫃買市場占比最高逾3成以上，其景氣變動深切影響資本市場之波動外，半導體相關產品在元宇宙、5G、人工智慧（AI）及電動車等各項科技領域亦皆有相當廣泛之應用。

櫃買13日邀請微控制器（MCU）廠商笙泉、半導體封測材料通路廠商利機、及消費性IC設計廠商通泰等3家半導體應用相關上櫃公司。接續15日還有最後一場次「富櫃200」主題業績發表會，發表會於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），投資人可踴躍觀看。

櫃買系列業績發表會各場次簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，可查詢櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）點閱觀看。