日盛投信13日舉行第二季投資展望線上記者會指出，全球經濟持續擴張，企業營收獲利基本面仍屬成長，惟通膨高升導致之貨幣緊縮議題，使過去一年表現壓抑的債市更顯壓抑，股市則在投機退潮與地緣政治風險推波助瀾下呈現修正，今年以來金融市場波動升溫，股債同跌，展望第二季趨勢浪潮（MEGA trend），建議掌握“4I”投資原則，在市場波動時期，擇優逢低布局，提高長線收成的契機。

所謂“4I”首先為Inflation & Rate Hike（通膨升息），投資人須審慎評估通膨與隨之而來的利率風險，在此建議仍以偏「股」配置、力抗通膨；Political Incident（地緣事件）：回顧歷史，非經濟衰退帶來事件性下跌，都是「低點布局、長期收成」良機；Information Tech（科技為王）：綠電與科技仍是各國政府政策性支持的長線趨勢，其中「智能車」結合兩大潮流，成為最具未來性的產業；Net Income（獲利實力）：逢跌布局首選基本面優異的股市，「越股」「台股」獲利可望創高，投資價值優異。

日盛投信投資研究團隊表示，2021年全球企業營運脫離疫情陰霾自谷底翻升，獲利基期較低促使全球企業平均獲利年成長高達54.4％；2022年即便遭遇波動風險，預計企業回歸常軌且經濟接續復甦，獲利年成長可望達7~8％，其中受地緣政治風險衝擊較小的美國及新興亞洲企業獲利成長仍較去年底估值上修、可望引領全球表現。

日盛台股研究團隊指出，後疫時代、全球數位化轉型持續，台股科技供應鏈商機旺，2022年預期成長5～10％，獲利將持續創歷史新高、且更勝2021全年的近4兆元獲利；此外，台灣多數企業願意將股利配發給股東，推動獲利及股息雙創歷史新高。預估2021年企業股息配發率將達近七成，可望有2.5兆的股息再投資，成為挹注台股的資金活水。反觀目前台股本益比約當13倍，低於10年平均物美價廉就是最大利多；預估2022年台股在資金活水、企業獲利、物美價廉，加上科技長線趨勢等四大面向正向發展下，已跌出好買點。

日盛海外研究團隊分析，年初迄今聯準會升息及縮表議題，與地緣政治風險等市場雜音干擾下，全球股市於2022年初呈現拉回整理，投資可以視此刻為逢低擇優布局的好時機，並慎選兼具基本面與長線題材標的、力抗短線波動，包括：快速發展中的越南已部分取代中國、躍上國際工廠的舞台，預期未來10年將持續創造成長奇蹟，越南股市持續反映長期經濟穩增長效益，並且正走在多頭初升段，預估2022全年越南股市獲利成長率上看至26.2％、遠優於全球的單位數成長率，尤其預估本益比僅13.9倍，相較全球股市更具投資吸引力。

全球電動智能車擁有2050年前全球邁向零碳的長線政策性議題支持，未來銷售展望優異、營收獲利可期，更已成為長期吸引資金進駐的優勢產業。

綜合上述，建議投資人第二季投資重心可放在最具優勢的主動型基金、增加長期收成勝率，包括：全球智能車、越南股市及台股等股票型基金都會是不錯的選擇。在核心資產配置上，具永續概念的台股基金可以存股的角度視為核心資產；另考量2022年聯準會升息動作將引起較大的利率風險，針對穩健型的客戶可考慮配置波動度較低的平衡組合型基金、儲備第二季逢低加碼優勢股票的能量，而越南及智能車股票基金便是第二季可逢低逐步加碼的長線配置。