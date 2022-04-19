美股三大指數微幅下滑，費半指收強彈，日、韓股市今日開高。台北股市今天開盤上漲27.47點，加權股價指數為16926.34點，大型電子權值股台積電(2330)、聯發科(2454)等攜手揚升，晨盤電子資金比重逼近4成，金融、傳產等也聯袂表態，華新(1605)再創新天價，推動指數大漲200點，台股站回萬七大關，不過，在賣壓漸漸出籠之下，漲幅漸漸收斂。

分析師指出，費城半導體強彈支撐，台積電也向上彈升，在權重股稍微止穩，可以看到台股今日有買盤進駐的跡象，現在盤面是看見低接力道，但反彈上去的壓力也有，台幣還持續貶值，電子資金不夠，反彈恐將受限，追高留意風險。

盤面上，台積電今日開高，早盤曾衝至569元，漲幅在1%左右；聯發科(2454)早盤最高一度達862元，漲幅在3%以上；汽車零組件多頭氣勢如虹，同致(3552)、德微(3675)漲幅在2~3%不等；華新(1605)挾著外資連5買，今日再創新天價，衝至42元，大漲7.5%，帶動華新集團強漲，精成科(6191)等紛紛揚升；農金概念股的東鹼(1708)衝至73.1元的歷史高後，賣壓出籠，股價由紅翻黑，跌幅超過2.7%。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，從晶圓龍頭大廠釋出的展望與數據，可以看出台股仍有強勁基本面作為後盾，加上台股向來具有高殖利率特性，有望吸引低接買盤進場。

葉獻文說明，本周美國超級財報週將登場，本周重量級大廠包括IBM、特斯拉、ASML，而4月最後一周更有密集的科技重量級龍頭大廠將公布財報，且與台廠供應鏈有高度連動，包括蘋果、高通、AMD、英特爾、Google等，若指標廠商能釋出正向展望，有望提振近期較為疲軟的科技股走勢，進而挹注台廠相關供應鏈的支持作用。